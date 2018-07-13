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Во Франции изменили статью конституции о равенстве граждан

09:16, 13 июля, 2018
Анна Торхова
09:16, 13 июля, 2018
Анна Торхова
269
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#Конституция\n#парламент\n#закон\n#Франция
Фото: pixabay.com
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Из основного закона государства исключили слово «раса».

Париж. Франция. Нижняя палата парламента Франции исключила слово «раса» из первой статьи конституции страны. Как пишут «Известия», национальная ассамблея единогласно проголосовала за такое решение.

Также парламентарии выступили за запрет использовать в конституции разделение по половому признаку.

Таким образом власти страны решили обеспечить равенство всех перед законом.

Теперь редакция статьи гласит: «Франция <…> обеспечивает равенство перед законом всех граждан без различия пола, происхождения и религии».

Ранее указывалось о равенстве всех без различия происхождения, расы и религии.

09:16, 13 июля, 2018
Анна Торхова
269
0
#Конституция\n#парламент\n#закон\n#Франция

 

 

 


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