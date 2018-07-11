Власти Шри-Ланки вернут смертную казнь за сбыт наркотиков

Последний раз её применяли в 1976 году.

Шри-Ланка. Власти Шри-Ланки намерены вернуть смертную казнь в отношении наркоторговцев. Последний раз такая мера принималась в 1976 году, пишут РИА «Новости».

По словам президента страны, многие заключенные, которые ранее были приговорены к смертной казне, продолжают распространять наркотики, находясь в тюрьме. Поэтому, такая мера необходима для всего общества.

После подписания документа главой государства приговоры приведут в исполнение в отношении 19 заключенных.