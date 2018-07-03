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Кроссовку Марти Макфлая из фильма «Назад в будущее» продали на eBay за 92 тыс долларов

10:24, 03 июля, 2018
Александра Бобрович
10:24, 03 июля, 2018
Александра Бобрович
286
0
#культура\n#США\n#кино\n#аукцион\n#знаменитости\n#eBay
Фото: hollywoodreporter.com
286
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Речь идет о левом ботинке Nike Mag, который Майкл Дж. Фокс носил на съемках ленты.

Вашингтон. США. Кроссовку Марти Макфлая из фильма «Назад в будущее» продали на eBay за 92 тыс. долларов. Как сообщает The Hollywood Reporter, речь идет о левом ботинке Nike Mag, который Майкл Дж. Фокс носил на съемках ленты.  

По сюжету фильма, Марти Макфлай получил эту обувь во время путешествия из 1985-го в 2015-й. Тогда создатели фильма показали кроссовки с уникальным механизмом, который позволял им зашнуровываться самим.  

Back to the Future 2 - Nike Air 2015 Kicks

На аукцион левую кроссовку, созданную специально для знаменитого актера, выставил коллекционер обуви Джордан Геллер. Отмечается, что ботинок попал на eBay в плохом состоянии: у него потрескалась подошва и в нескольких местах отвалился пластик.  

Несмотря на это, за обувь Марти Макфлая боролись порядка 220 человек. В итоге левая кроссовка Nike Mag была продана человеку, чье имя не сообщается.

10:24, 03 июля, 2018
Александра Бобрович
286
0
#культура\n#США\n#кино\n#аукцион\n#знаменитости\n#eBay

 

 

 


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