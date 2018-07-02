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Предполагаемый изобретатель биткоина опубликовал отрывок своей автобиографии

18:58, 02 июля, 2018
Евгений Кандаков
18:58, 02 июля, 2018
Евгений Кандаков
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#курс валют\n#деньги\n#криптовалюта\n#Блокчейн
Фото: pixabay.com
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В ней он намерен рассказать о создании самой массовой криптовалюты.  

Токио. Япония. Вероятный «отец» самой известной криптовалюты Сатоси Накамото опубликовал отрывок из планируемой книги о том, как создавался биткоин. Он выложен на сайте Nakamoto Family Foundation, пишут «Известия»

В отрывке рассказывается о том, почему автор выбрал свой псевдоним. Оказывается, имя и фамилия «Сатоси Накамото» распространено у японцев примерно так же широко, как у англичан «Джон Смит». 

Пока неясно, последуют ли продолжения, будет ли книга закончена и когда выйдет в свет. Возможно, это будет зависеть от реакции читателей на первую публикацию. Она сопровождается ребусом в виде криптограммы, которая связана с названием книги. Разгадка указывает на японское выражение, которое означает контраст между истинными намерениями человека и их внешним проявлением. 

Впрочем, убедительных доказательств того, что Сатоси Накамото – реально существующий человек, до сих пор нет. Возможно, под этим псевдонимом скрывается несколько людей, действительно разработавших биткоин. Его изобретение приписывали ряду бизнесменов и программистов, но все эти версии опровергались.

Биткойн появился в 2008 году. В конце 2017 года его стоимость достигла 20 тысяч долларов США. В 2018 году курс криптовалюты неоднократно падал, в том числе до 6 тысяч долларов, и до 9 тысяч.

18:58, 02 июля, 2018
Евгений Кандаков
174
0
#курс валют\n#деньги\n#криптовалюта\n#Блокчейн

 

 

 


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