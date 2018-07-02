Предполагаемый изобретатель биткоина опубликовал отрывок своей автобиографии

В ней он намерен рассказать о создании самой массовой криптовалюты.

Токио. Япония. Вероятный «отец» самой известной криптовалюты Сатоси Накамото опубликовал отрывок из планируемой книги о том, как создавался биткоин. Он выложен на сайте Nakamoto Family Foundation, пишут «Известия».

В отрывке рассказывается о том, почему автор выбрал свой псевдоним. Оказывается, имя и фамилия «Сатоси Накамото» распространено у японцев примерно так же широко, как у англичан «Джон Смит».

Пока неясно, последуют ли продолжения, будет ли книга закончена и когда выйдет в свет. Возможно, это будет зависеть от реакции читателей на первую публикацию. Она сопровождается ребусом в виде криптограммы, которая связана с названием книги. Разгадка указывает на японское выражение, которое означает контраст между истинными намерениями человека и их внешним проявлением.

Впрочем, убедительных доказательств того, что Сатоси Накамото – реально существующий человек, до сих пор нет. Возможно, под этим псевдонимом скрывается несколько людей, действительно разработавших биткоин. Его изобретение приписывали ряду бизнесменов и программистов, но все эти версии опровергались.

Биткойн появился в 2008 году. В конце 2017 года его стоимость достигла 20 тысяч долларов США. В 2018 году курс криптовалюты неоднократно падал, в том числе до 6 тысяч долларов, и до 9 тысяч.