О создании «мощнейшей» ракеты заявили на Украине

Оружие призвано стать «психологическим фактором» воздействия на Россию.

Киев. Украина. На Украине заявили о возможном создании «мощнейшей» противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) в 2019 году. Об этом пишет РИА Новости, цитируя главу украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака.

По словам украинского эксперта, ПКР сможет поражать «любые цели» на расстоянии 280-300 километров.

«Это мощнейшее мобильное наземное средство, которое может использоваться для береговой охраны», - заявил Валентин Бадрак.

Он также добавил, что ракета станет «психологическим фактором» воздействия на Россию. При этом эксперт признался, что море всегда было «наиболее слабым местом» для Украины и соответствующие вооружения создавали «по остаточному принципу», что существенно сказалось на их состоянии.

«Военно-морские силы всегда были аутсайдером - в плане взглядов Киева на то, как развивать и как финансировать», - цитирует издание украинского эксперта.

Отмечается, что украинская военная техника не пользуется популярностью ни внутри страны, ни у зарубежных партнёров. Так, в начале 2014 года Ирак вернул Киеву сразу 42 бронетранспортера БТР-4 и аннулировал контракт на их поставку. Выяснилось, что из 88 машин, уже полученных покупателем, удалось завести лишь 56 и только 34 из них сдвинулись с места.

В феврале 2018 года стало известно, что Хорватия вернёт Украине четыре неисправных самолёта МиГ-21, потребует их замены и проведет детальное расследование по факту некачественного ремонта самолетов на Одесском авиаремонтном заводе.