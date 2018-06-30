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О создании «мощнейшей» ракеты заявили на Украине

19:09, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
19:09, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
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#оружие\n#Украина\n#ракеты\n#море
Фото: @arzik2
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Оружие призвано стать «психологическим фактором» воздействия на Россию.

Киев. Украина. На Украине заявили о возможном создании «мощнейшей» противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) в 2019 году. Об этом пишет РИА Новости, цитируя главу украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака.

По словам украинского эксперта, ПКР сможет поражать «любые цели» на расстоянии 280-300 километров.

«Это мощнейшее мобильное наземное средство, которое может использоваться для береговой охраны», - заявил Валентин Бадрак.

Он также добавил, что ракета станет «психологическим фактором» воздействия на Россию. При этом эксперт признался, что море всегда было «наиболее слабым местом» для Украины и соответствующие вооружения создавали «по остаточному принципу», что существенно сказалось на их состоянии.

«Военно-морские силы всегда были аутсайдером - в плане взглядов Киева на то, как развивать и как финансировать», - цитирует издание украинского эксперта.

Отмечается, что украинская военная техника не пользуется популярностью ни внутри страны, ни у зарубежных партнёров. Так, в начале 2014 года Ирак вернул Киеву сразу 42 бронетранспортера БТР-4 и аннулировал контракт на их поставку. Выяснилось, что из 88 машин, уже полученных покупателем, удалось завести лишь 56 и только 34 из них сдвинулись с места.

В феврале 2018 года стало известно, что Хорватия вернёт Украине четыре неисправных самолёта МиГ-21, потребует их замены и проведет детальное расследование по факту некачественного ремонта самолетов на Одесском авиаремонтном заводе.

19:09, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
102
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#оружие\n#Украина\n#ракеты\n#море

 

 

 


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