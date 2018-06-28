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ОЗХО наделили правом самостоятельно объявлять виновных в химических атаках

15:21, 28 июня, 2018
Евгений Кандаков
15:21, 28 июня, 2018
Евгений Кандаков
237
0
#политика\n#Россия\n#международное сотрудничество\n#Великобритания\n#Нидерланды\n#химическое оружие
Фото: pixabay.com
237
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Предложенный Великобританией проект расширения полномочий организации приняли большинством голосов.  

Гаага. Нидерланды. 82 страны проголосовали за расширение прав Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), 24 высказались против. Голосование прошло в среду, 27 июня, в Гааге, сообщает РБК

В частности, ОЗХО теперь станет самостоятельно устанавливать виновных в использовании химоружия. До недавнего времени организация проводила только техническую экспертизу и определяла, имел ли место сам факт применения отравляющих веществ.   

Инициатива расширения полномочий ОЗХО принадлежит Великобритании. Против высказались Россия, Иран, Сирия, Казахстан и ряд других государств.   

Глава российской делегации Георгий Каламанов отметил, что реализация принятого решения начнется в ноябре этого года. Также он заявил, что «в ОЗХО наблюдается колоссальный раскол, выступившие против британских предложений страны задумываются о будущем организации». 

В то же время выход России из ОЗХО сейчас не рассматривается, об этом Каламанов заявил еще до принятия проекта. Также, по его словам, попытки наделить «сугубо техническую ОЗХО абсолютно несвойственными ей атрибутивными функциями» идут в обход Совета Безопасности ООН. По его мнению, лондонская инициатива грозит превращением ОЗХО в «квазипрокурорскую, полицейскую и судебно-медицинскую структуру». 

Напомним, сейчас Великобритания обвиняет Россию в организации покушения на бывшего сотрудника разведки Сергея Скрипаля и его дочь при помощи нервно-паралитического газа.   

В апреле этого года корабли США и их союзников выпустили несколько десятков крылатых ракет «Томагавк» по объектам сирийских правительственных сил. Атаку Вашингтон мотивировал тем, что войска Сирии якобы использовали химическое оружие против своих противников.

15:21, 28 июня, 2018
Евгений Кандаков
237
0
#политика\n#Россия\n#международное сотрудничество\n#Великобритания\n#Нидерланды\n#химическое оружие

 

 

 


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