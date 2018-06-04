Китайский рак, убежавший из кастрюли с кипятком, стал героем Интернета

Отважное членистоногое, потерявшее клешню, содержат в аквариуме.

Пекин. КНР. В одном из китайских кафе рак не пожелал погибнуть в кипятке и стать закуской к пиву. Драматические кадры заснял один из посетителей, пишут «Известия».

Членистоногое умудрилось выбраться из кастрюли. Спасение стоило раку левой передней конечности. Беглец отсек обваренную клешню с помощью правой, уцелевшей.

Ролик с бегством из кастрюли собрал более 600 тысяч просмотров в одной только в китайской соцсети Weibo. Автор видео забрал своего героя домой и содержит в аквариуме.