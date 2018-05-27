play
pause
  • $ 61.67 ↑
  • € 72.12 ↑

Названы пять лучших книг за последние полвека

18:05, 27 мая, 2018
18:05, 27 мая, 2018
212
0
#книги\n#премия
Фото: pixabay.com
212
0

Среди них оказались произведения Хилари Мэнтел, Майкла Ондатже, Джорджа Сондерса и других.

США. Жюри престижной литературной Букеровской премии отобрало лучших авторов, удостоившихся этой награды за последние 50 лет. Об этом сообщает «Интерфакс».  

Претендентами стали британка Хилари Мэнтел – «Волчий зал», премия 2009 и 2012 года, канадец Майкл Ондатже - «Английский пациент», премия 1992 года и американец Джордж Сондерс - «Линкольн в бардо», премия 2017 года.

Также среди номинантов оказались британский писатель индийского происхождения Видиадхар Найпол («В свободном государстве», премия 1971 года) и англичанка Пенелопа Лайвли («Лунный тигр», премия 1987 года).

Лучший автор будет определен с помощью народного голосования 8 июля.

18:05, 27 мая, 2018
212
0
#книги\n#премия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Несколько детей отравились в кафе «Династия» Ижевска

15:27, 24 мая, 2018
9589

Житель Удмуртии попытался сжечь бывшую жену

7298
14:14, 23 мая, 2018

Одиннадцать жителей Удмуртии предстанут перед судом за вымогательство

6501
12:05, 25 мая, 2018

Председатель Верховного суда Удмуртии: вынести приговор бывшему главе рука не дрогнет

6425
15:13, 25 мая, 2018

Два лицея из Удмуртии вошли в топ-100 лучших школ страны по конкурентоспособности выпускников

5140
16:40, 23 мая, 2018

Владимир Машков возглавил театральную школу Олега Табакова

17:45, 21 мая, 2018
3243

Два человека разбились в Татарстане после прыжка с парашютом

3209
15:07, 20 мая, 2018

На Кузбассе медведь «помог» заблудившимся в тайге юношам вызвать спасателей

2727
18:20, 21 мая, 2018

Советский режиссер Александр Аскольдов умер в Швеции

2016
16:45, 21 мая, 2018

В Москве лучшие места для селфи отметят наклейками в преддверии ЧМ-2018 по футболу

1850
12:55, 21 мая, 2018

Бывшая секретарша Сильвио Берлускони оставила ему в наследство 3 млн евро

13:06, 20 мая, 2018
2563

Первое видеообращение Юлии Скрипаль обеспокоило российских дипломатов

2080
10:58, 24 мая, 2018

В КНДР ликвидировали единственный полигон для испытаний ядерного оружия

1827
15:35, 24 мая, 2018

Александр Овечкин впервые в карьере сыграет в финале НХЛ

1217
09:58, 24 мая, 2018

Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после свадьбы

1168
09:05, 23 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

25 мая, 2018

«Последний звонок 2018» в Ижевске

25 мая, 2018

Удмуртия в минуту: отравление детей в ижевском кафе и амнистия Андрея Русинова

24 мая, 2018