Названы пять лучших книг за последние полвека

Среди них оказались произведения Хилари Мэнтел, Майкла Ондатже, Джорджа Сондерса и других.

США. Жюри престижной литературной Букеровской премии отобрало лучших авторов, удостоившихся этой награды за последние 50 лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

Претендентами стали британка Хилари Мэнтел – «Волчий зал», премия 2009 и 2012 года, канадец Майкл Ондатже - «Английский пациент», премия 1992 года и американец Джордж Сондерс - «Линкольн в бардо», премия 2017 года.

Также среди номинантов оказались британский писатель индийского происхождения Видиадхар Найпол («В свободном государстве», премия 1971 года) и англичанка Пенелопа Лайвли («Лунный тигр», премия 1987 года).

Лучший автор будет определен с помощью народного голосования 8 июля.