Играющий с туристом леопард попал на видео в Ботсване

Габороне. Ботсвана. Играющий с туристом леопард попал на видео на севере Ботсваны. Как сообщает Daily Mail, пятнистый хищник приблизился к людям во время сафари.

На видео отчетливо видно, как леопард с любопытством подошел к остановившемуся неподалеку джипу. Обнюхав ногу туриста, он попытался прикусить ботинок молодого человека и пару раз царапнул его когтями. Однако быстро скрылся в близлежащих кустах, испугавшись включившегося в машине двигателя.

This is the incredible moment a tourist on a safari experiences a very close encounter with a young leopard that nearly goes wrong. The footage, captured in Okavango Delta in northern Botswana, shows the leopard approaching a jeep and sniffing the tourist's leg before scratching it with its claws - leaving him with a bleeding wound.