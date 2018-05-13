play
pause
  • $ 61.74 ↓
  • € 73.51 ↓

CNBC сравнил гиперзвуковое оружие России, США и Китая

15:16, 13 мая, 2018
Георгий Поветкин
15:16, 13 мая, 2018
Георгий Поветкин
135
0
#СМИ\n#оружие\n#США\n#Китай\n#Россия
Фото: НТВ
135
0

Эксперты заявили, что Вашингтон не отстает от Москвы и Пекина в разработке, поскольку американские специалисты сосредоточены на производстве неядерных ракет.

Вашингтон. Канал CNBC сравнил гиперзвуковое оружие России, США и Китая. Эксперты заявили, что Вашингтон не отстает от Москвы и Пекина в разработке, поскольку американские специалисты сосредоточены на производстве неядерных ракет, сообщает РБК со ссылкой на канал.

Содиректор программы ядерной политики в Фонде Карнеги Джеймс Эктон в интервью CNBC заявил, что «во многих отношениях США ведут разные гонки [вооружений] с Россией и Китаем». По его словам, Москва и Пекин заинтересованы в создании ракет с ядерными боеголовками, в то время как Вашингтон не преследует таких целей. С мнением Эктона согласна аналитик в области вооружений из Сингапура Зои Стэнли-Локман. Она рассказала телеканалу, что американцы занимаются «гораздо более сложной задачей» в области гиперзвукового оружия, чем россияне и китайцы.

Несмотря на это, в программе также говорится о том, что военные США уже отмечали отставание американцев от России и Китая в области гиперзвукового оружия. По их словам, Москва и Пекин чаще проводят испытания такого типа вооружения.

Президент Владимир Путин в марте в послании к Федеральному Собранию сообщил о создании гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал». На параде Победы 9 мая над Красной площадью пролетела пара истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

15:16, 13 мая, 2018
Георгий Поветкин
135
0
#СМИ\n#оружие\n#США\n#Китай\n#Россия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

День Победы: какие мероприятия ждут жителей Ижевска 9 мая

08:30, 08 мая, 2018
15366

В Удмуртии нашли применение асфальтобетонной крошке, которая остается при фрезеровании дорог

11623
15:40, 08 мая, 2018

В одном из жилых домов в Удмуртии обрушилась лоджия

9452
11:08, 07 мая, 2018

Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин: поступило предложение о работе в другом городе

8918
13:30, 10 мая, 2018

В Удмуртии утвердили категории получателей льготной ипотеки

5686
16:00, 11 мая, 2018

СМИ: Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Евгении Медведевой

09:17, 07 мая, 2018
11320

«Ашан» отказался от имиджа продавца только дешевых товаров

3448
18:57, 10 мая, 2018

Фигуристка Медведева подтвердила уход от тренера, но опровергла смену спортивного гражданства

2325
18:41, 07 мая, 2018

В День Победы российские хоккеисты возложили цветы к памятнику советским воинам в Дании

2104
16:45, 09 мая, 2018

МЧС: 7 застрявших на льдине рыбаков спасли в Магадане

1886
12:15, 09 мая, 2018

В Польше 24 тонны горячего шоколада затопили автотрассу

18:15, 09 мая, 2018
2429

Нетрезвый Джонни Депп пытался устроить потасовку на съемочной площадке

2083
18:16, 08 мая, 2018

Американские ученые заявили о создании лекарства от алкоголизма

2052
19:20, 10 мая, 2018

Предприниматель из США Илон Маск собрался открыть кондитерскую фабрику

2045
16:55, 06 мая, 2018

Три человека пострадали в результате взрыва на металлургическом заводе в Бельгии

2029
14:15, 09 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

11 мая, 2018

Кухня великой победы

11 мая, 2018

«КОМОС ГРУПП» отреставрировал памятник в Нечкино

11 мая, 2018