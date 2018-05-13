Эксперты заявили, что Вашингтон не отстает от Москвы и Пекина в разработке, поскольку американские специалисты сосредоточены на производстве неядерных ракет.

Вашингтон. Канал CNBC сравнил гиперзвуковое оружие России, США и Китая. Эксперты заявили, что Вашингтон не отстает от Москвы и Пекина в разработке, поскольку американские специалисты сосредоточены на производстве неядерных ракет, сообщает РБК со ссылкой на канал.

Содиректор программы ядерной политики в Фонде Карнеги Джеймс Эктон в интервью CNBC заявил, что «во многих отношениях США ведут разные гонки [вооружений] с Россией и Китаем». По его словам, Москва и Пекин заинтересованы в создании ракет с ядерными боеголовками, в то время как Вашингтон не преследует таких целей. С мнением Эктона согласна аналитик в области вооружений из Сингапура Зои Стэнли-Локман. Она рассказала телеканалу, что американцы занимаются «гораздо более сложной задачей» в области гиперзвукового оружия, чем россияне и китайцы.

Несмотря на это, в программе также говорится о том, что военные США уже отмечали отставание американцев от России и Китая в области гиперзвукового оружия. По их словам, Москва и Пекин чаще проводят испытания такого типа вооружения.

Президент Владимир Путин в марте в послании к Федеральному Собранию сообщил о создании гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал». На параде Победы 9 мая над Красной площадью пролетела пара истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».