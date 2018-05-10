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Во Флориде стая гусей прогнала аллигатора с поля для гольфа

11:35, 10 мая, 2018
Александра Бобрович
11:35, 10 мая, 2018
Александра Бобрович
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#США\n#животные\n#видео\n#гольф
Фото: pixabay.com
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Птицы стремительно двигались за хищником и громко гоготали.

Флорида. США. В американском штате Флорида стая гусей прогнала аллигатора с поля для гольфа. Как сообщает портал UPI, свидетелем необычной погони стал Райан Витковски.  

Ему удалось заснять произошедшее на видео. Гуси преследовали аллигатора в Палм-Бич, куда американец приехал поиграть в гольф. В атаке на рептилию участвовали восемь птиц. Они стремительно двигались за хищником и громко гоготали.  

Такое поведение гусей, отмечает издание, возможно связано с тем, что аллигатор съел одного из их птенцов. Сам же Райан Витковски подчеркнул, что никогда не знаешь, что может произойти на поле для гольфа.

Geese chase alligator at PGA National

11:35, 10 мая, 2018
Александра Бобрович
331
0
#США\n#животные\n#видео\n#гольф

 

 

 


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