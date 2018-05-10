Во Флориде стая гусей прогнала аллигатора с поля для гольфа

Птицы стремительно двигались за хищником и громко гоготали.

Флорида. США. В американском штате Флорида стая гусей прогнала аллигатора с поля для гольфа. Как сообщает портал UPI, свидетелем необычной погони стал Райан Витковски.

Ему удалось заснять произошедшее на видео. Гуси преследовали аллигатора в Палм-Бич, куда американец приехал поиграть в гольф. В атаке на рептилию участвовали восемь птиц. Они стремительно двигались за хищником и громко гоготали.

Такое поведение гусей, отмечает издание, возможно связано с тем, что аллигатор съел одного из их птенцов. Сам же Райан Витковски подчеркнул, что никогда не знаешь, что может произойти на поле для гольфа.

Geese chase alligator at PGA National