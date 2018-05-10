В США неизвестные украли костюм Железного человека Роберта Дауни-младшего

Именно в нем голливудский актер впервые появился на экране в образе миллиардера Тони Старка в 2008 году.

Лос-Анджелес. США. Неизвестные украли костюм Железного человека Роберта Дауни-младшего в США. Как сообщает CBS, стоимость пропавшего реквизита составила около 320 тыс. долларов.

По информации издания, «железный человек» хранился на одном из складов в районе Пакойма в окрестностях Лос-Анджелеса. Именно в нем голливудский актер впервые появился на экране в образе миллиардера Тони Старка в 2008 году.

Пропажу костюма сотрудники склада обнаружили совсем недавно. По их словам, в руках воров оказалась большая часть доспехов. При этом в последний раз на складе реквизит видели в феврале 2018 года.

На данный момент поиском пропавшего Железного человека занимается полиция. Предполагается, что ворам удалось заполучить его еще в апреле.

Напомним, украденный костюм является броней миллиардера Тони Старка в одноименном фильме от студии Марвел. «Железный человек» вышел на экраны в 2008 году. Его кассовые сборы составили порядка 585 млн долларов.