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В США неизвестные украли костюм Железного человека Роберта Дауни-младшего

09:10, 10 мая, 2018
Александра Бобрович
09:10, 10 мая, 2018
Александра Бобрович
81
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#США\n#кино\n#кража\n#воры\n#Лос-Анджелес\n#костюм
Фото: kinopoisk.ru
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Именно в нем голливудский актер впервые появился на экране в образе миллиардера Тони Старка в 2008 году.

Лос-Анджелес. США. Неизвестные украли костюм Железного человека Роберта Дауни-младшего в США. Как сообщает CBS, стоимость пропавшего реквизита составила около 320 тыс. долларов.  

По информации издания, «железный человек» хранился на одном из складов в районе Пакойма в окрестностях Лос-Анджелеса. Именно в нем голливудский актер впервые появился на экране в образе миллиардера Тони Старка в 2008 году.  

Пропажу костюма сотрудники склада обнаружили совсем недавно. По их словам, в руках воров оказалась большая часть доспехов. При этом в последний раз на складе реквизит видели в феврале 2018 года.  

На данный момент поиском пропавшего Железного человека занимается полиция. Предполагается, что ворам удалось заполучить его еще в апреле.  

Напомним, украденный костюм является броней миллиардера Тони Старка в одноименном фильме от студии Марвел. «Железный человек» вышел на экраны в 2008 году. Его кассовые сборы составили порядка 585 млн долларов.

09:10, 10 мая, 2018
Александра Бобрович
81
0
#США\n#кино\n#кража\n#воры\n#Лос-Анджелес\n#костюм

 

 

 


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