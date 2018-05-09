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В Польше 24 тонны горячего шоколада затопили автотрассу

18:15, 09 мая, 2018
Александра Бобрович
18:15, 09 мая, 2018
Александра Бобрович
832
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#ДТП\n#дорога\n#Польша\n#шоколад\n#происшествие
Фото: twitter.com/MotoRadioPoznan
832
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Причиной необычного дорожного происшествия стал перевернувшийся грузовик.  

Варшава. Польша. 24 тонны горячего шоколада затопили автотрассу на западе Польши. Как сообщает НТВ, инцидент произошел на дороге между Познанью и Варшавой.  

ITD on Twitter

Причиной необычного дорожного происшествия стал перевернувшийся грузовик. Он перевозил цистерну с шоколадом, однако по какой-то причине опрокинулся на бок. Лакомство вылилось на дорогу, затопив все полосы и заблокировав движение.  

В результате пострадал только водитель грузовика. С переломом руки он доставлен в ближайшую больницу.  

Wypadek cysterny z czekoladą na A2 9.05.2018

На данный момент трасса закрыта для проезда других автомобилей. Экстренные службы пытаются устранить последствия ДТП, так как разлившийся шоколад стремительно застывает.  

По словам начальника пожарной бригады Богдана Ковальского, производитель лакомства посоветовал смывать его под напором теплой воды. Однако пожарники столкнулись с некоторыми трудностями. Растопленный шоколад стал очень липким.

18:15, 09 мая, 2018
Александра Бобрович
832
0
#ДТП\n#дорога\n#Польша\n#шоколад\n#происшествие

 

 

 


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