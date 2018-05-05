Военно-морские силы США начали восстанавливать Второй флот

Решение принято в связи с «конкуренцией великих держав».

Вашингтон. США. Военно-морские силы США объявили о воссоздании Второго флота. Подразделение будет нести ответственность за восточное побережье страны и северную часть Атлантического океана, пишет RT.

«В нашей Стратегии национальной обороны ясно сказано, что мы вернулись в эпоху конкуренции великих держав, по мере того как обстановка в сфере безопасности становится всё более сложной. Поэтому мы восстанавливаем Второй флот, чтобы ответить на эти вызовы, в особенности в Северной Атлантике», - пояснил главком ВМС США адмирал Джон Ричардсон.



Ранее подразделение просуществовало с 1950 по 2011 годы.