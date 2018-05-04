Специалисты NASA прочитали невидимые буквы на свитках Мертвого моря

Их оставили в пещерах Кумрана члены иудейской общины, во многом схожие с ранними христианами.

Иерусалим. Израиль. Невидимые буквы нашли на свитках Мертвого моря. Как сообщает телеканал «360°», это удалось сделать ученым NASA, использовавшим для изучения манускриптов новые технологии.

Каким алфавитом нанесены буквы и какие слова они передают – не уточняется.

Свитки Мертвого моря стали известны ученым в конце 1940-х годов. Их оставили в пещерах Кумрана члены религиозной общины, существовавшей на рубеже новой эры.

По ряду признаков кумранитов сближают с последователями древнееврейской секты ессеев. В то же время многое в их идеях и способе организации общины вызывает ассоциации с ранними христианами.

В свитках содержатся отрывки из религиозных текстов и устав общины, они написаны на диалектах иврита и арамейском (древнесирийском) языке.