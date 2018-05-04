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Специалисты NASA прочитали невидимые буквы на свитках Мертвого моря

19:04, 04 мая, 2018
Евгений Кандаков
19:04, 04 мая, 2018
Евгений Кандаков
1768
0
#наука\n#история\n#исследования\n#археология\n#ученые\n#NASA
Фото: pixabay.com
1768
0

Их оставили в пещерах Кумрана члены иудейской общины, во многом схожие с ранними христианами.

Иерусалим. Израиль. Невидимые буквы нашли на свитках Мертвого моря. Как сообщает телеканал «360°», это удалось сделать ученым NASA, использовавшим для изучения манускриптов новые технологии. 

Каким алфавитом нанесены буквы и какие слова они передают – не уточняется. 

Свитки Мертвого моря стали известны ученым в конце 1940-х годов. Их оставили в пещерах Кумрана члены религиозной общины, существовавшей на рубеже новой эры.

По ряду признаков кумранитов сближают с последователями древнееврейской секты ессеев. В то же время многое в их идеях и способе организации общины вызывает ассоциации с ранними христианами.

В свитках содержатся отрывки из религиозных текстов и устав общины, они написаны на диалектах иврита и арамейском (древнесирийском) языке.

19:04, 04 мая, 2018
Евгений Кандаков
1768
0
#наука\n#история\n#исследования\n#археология\n#ученые\n#NASA

 

 

 


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