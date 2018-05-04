СМИ: США заморозили финансирование организации «Белые каски»

Члены этой организации сняли видео о якобы совершенной химатаке в Думе, впоследствии названное постановочным.

Вашингтон. США. Госдеп США заморозил финансирование сирийской неправительственной организации «Белые каски». Как пишет РТ, такую информацию опубликовал ряд зарубежных изданий, и, в частности, CBS News.

По информации американских СМИ, Вашингтон решил отказаться от спонсирования деятельности «Белых касок» и пересмотреть причины, побудившие внешнеполитическое ведомство финансово им помогать.

При этом благодаря поддержке Госдепа организация пополняла свой бюджет приблизительно на треть. А после известий о пересмотре условий финансовой помощи выразила обеспокоенность тем, что это повлияет на эффективность работы.

В свою очередь пока Госдепартамент США официально эту информацию не подтвердил и не прокомментировал.

Напомним, «Белые каски» считаются неправительственной организацией, работающей на территории Сирии. Ее члены утверждают, что находятся вне военного конфликта и пытаются помочь мирному населению. Однако именно «Белые каски» в начале апреля сняли видео о якобы совершенной химатаке в Думе, впоследствии названное постановочным.

Позднее журналисты американского телеканала One America News Network заявили, что не нашли ни одного доказательства применения хлорина в сирийском городе. Однако к этому моменту США, Великобритания и Франция, использовав информацию «Белых касок», нанесли ракетные удары по Дамаску.