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СМИ: США заморозили финансирование организации «Белые каски»

10:50, 04 мая, 2018
Александра Бобрович
10:50, 04 мая, 2018
Александра Бобрович
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#СМИ\n#США\n#Сирия\n#Вашингтон\n#деньги\n#финансы и деньги\n#химическое оружие
Фото: pixabay.com
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Члены этой организации сняли видео о якобы совершенной химатаке в Думе, впоследствии названное постановочным.

Вашингтон. США. Госдеп США заморозил финансирование сирийской неправительственной организации «Белые каски». Как пишет РТ, такую информацию опубликовал ряд зарубежных изданий, и, в частности, CBS News.  

По информации американских СМИ, Вашингтон решил отказаться от спонсирования деятельности «Белых касок» и пересмотреть причины, побудившие внешнеполитическое ведомство финансово им помогать.  

При этом благодаря поддержке Госдепа организация пополняла свой бюджет приблизительно на треть. А после известий о пересмотре условий финансовой помощи выразила обеспокоенность тем, что это повлияет на эффективность работы.   

В свою очередь пока Госдепартамент США официально эту информацию не подтвердил и не прокомментировал.  

Напомним, «Белые каски» считаются неправительственной организацией, работающей на территории Сирии. Ее члены утверждают, что находятся вне военного конфликта и пытаются помочь мирному населению. Однако именно «Белые каски» в начале апреля сняли видео о якобы совершенной химатаке в Думе, впоследствии названное постановочным.  

Позднее журналисты американского телеканала One America News Network заявили, что не нашли ни одного доказательства применения хлорина в сирийском городе. Однако к этому моменту США, Великобритания и Франция, использовав информацию «Белых касок», нанесли ракетные удары по Дамаску.

10:50, 04 мая, 2018
Александра Бобрович
581
0
#СМИ\n#США\n#Сирия\n#Вашингтон\n#деньги\n#финансы и деньги\n#химическое оружие

 

 

 


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