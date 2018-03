В сети появилось видео посадки самолетов Airbus А380 во время шторма в Великобритании

Бирмингем. Великобритания. В сети появилось видео посадки самолетов Airbus A380-800 компании Emirates в аэропорту Бирмингема во время шторма 1 и 2 марта. Об этом пишут Известия.

На видео видно, как лайнеры «мотает» от сильного ветра и дождя.

Напомним, в конце февраля-начале марта Великобритания оказалась под властью атлантического шторма «Эмма» и антициклона «Зверь с Востока».

The 1st and 2nd of March 2018 brought the most hostile weather for years in the UK. At BHX, daytime temperatures well below zero and persistent snow combined with powerful, gusty (and uncommon) east-northeasterlies causing testing times at the airport. This video shows how the two Emirates EK39 flights coped, on the 1st and 2nd March.