В Китае предложили убрать ограничения в два срока для лидера страны

Данный вопрос обсудят в понедельник в Пекине на трёхдневном пленуме.

Китай. Центральный комитет КП Китая предложил удалить из Конституции страны пункт, в котором обозначено, что председатель и вице-председатель КНР «могут занимать свои посты не более двух сроков подряд». Об этом сообщает РИА новости.

Если это предложение будет рассмотрено и принято, тогда нынешний лидер страны Си Цзиньпин сможет остаться на своем посту не только на ближайшие пять лет, но и дольше.

В понедельник в Пекине начнется трехдневный пленум ЦК КПК, где будут обсуждаться предложения по изменению конституции и других документов, которые следует вынести на голосование в ходе ежегодного Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Нынешний лидер КНР занял свой пост в 2012 году и согласно действующей конституции должен оставаться на посту до 2023 года.