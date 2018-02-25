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В Китае предложили убрать ограничения в два срока для лидера страны

14:56, 25 февраля, 2018
Диана Ворончихина
14:56, 25 февраля, 2018
Диана Ворончихина
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#выборы\n#Китай\n#Конституция
Фото: pixabay.com
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Данный вопрос обсудят в понедельник в Пекине на трёхдневном пленуме.

Китай. Центральный комитет КП Китая предложил удалить из Конституции страны пункт, в котором обозначено, что председатель и вице-председатель КНР «могут занимать свои посты не более двух сроков подряд». Об этом сообщает РИА новости.

Если это предложение будет рассмотрено и принято, тогда нынешний лидер страны Си Цзиньпин сможет остаться на своем посту не только на ближайшие пять лет, но и дольше.

В понедельник в Пекине начнется трехдневный пленум ЦК КПК, где будут обсуждаться предложения по изменению конституции и других документов, которые следует вынести на голосование в ходе ежегодного Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Нынешний лидер КНР занял свой пост в 2012 году и согласно действующей конституции должен оставаться на посту до 2023 года.

14:56, 25 февраля, 2018
Диана Ворончихина
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#выборы\n#Китай\n#Конституция

 

 

 

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