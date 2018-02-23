Бумагу 45-летней давности оценили в 50 тыс. долларов.

США. Заявление Стива Джобса о приеме на работу продадут на аукционе в Америке. Бумага была написана в 1973 году, пишет Life.

IT-компания Hewlett-Packard, которой принадлежит лот, оценила заявление в 50 тыс. долларов. Именно туда основатель Apple пытался утроиться 45 лет назад.

В заявлении Джобса в графе «навыки» указано: «работа на компьютере и калькуляторе». А вот на какую именно должность он претендовал, не написано. Кроме того, в заявлении неправильно написано название компании.

Торги пройдут с 8 по 15 марта.