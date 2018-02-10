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      Полторы тысячи авиарейсов отменили в США из-за снега

      10:09, 10 февраля, 2018
      Юлия Мокрушина
      10:09, 10 февраля, 2018
      Юлия Мокрушина
      270
      0
      #США\n#погода\n#самолёты\n#снег
      Фото: pixabay.com
      270
      0

      За день на западе страны выпало значительно больше обычной нормы осадков.

      Чикаго. США. Аэропорты Детройта и Чикаго оказались закрыты из-за сильных снегопадов. Всего отменены более 1,5 тысяч рейсов, пишут «Известия».

      «У нас выпадет снега больше нормы сегодня, завтра и в воскресенье. Снега будет больше, чем в любой отдельно взятый день двух предыдущих зим», - приводит издание слова мэра Чикаго Рама Эмануэля в связи с ситуацией.

      По данным метеорологов, за время снегопадов в Чикаго и Детройте выпадет, в общей сложности, до 23 см снега.

      Также обильные осадки стали причиной закрытия школ и отмены авиарейсов в Великобритании, Шотландии и Франции.

      10:09, 10 февраля, 2018
      Юлия Мокрушина
      270
      0
      #США\n#погода\n#самолёты\n#снег

       

       

       

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