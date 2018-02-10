Полторы тысячи авиарейсов отменили в США из-за снега

За день на западе страны выпало значительно больше обычной нормы осадков.
Чикаго. США. Аэропорты Детройта и Чикаго оказались закрыты из-за сильных снегопадов. Всего отменены более 1,5 тысяч рейсов, пишут «Известия».
«У нас выпадет снега больше нормы сегодня, завтра и в воскресенье. Снега будет больше, чем в любой отдельно взятый день двух предыдущих зим», - приводит издание слова мэра Чикаго Рама Эмануэля в связи с ситуацией.
По данным метеорологов, за время снегопадов в Чикаго и Детройте выпадет, в общей сложности, до 23 см снега.
Также обильные осадки стали причиной закрытия школ и отмены авиарейсов в Великобритании, Шотландии и Франции.