Полторы тысячи авиарейсов отменили в США из-за снега

За день на западе страны выпало значительно больше обычной нормы осадков.

Чикаго. США. Аэропорты Детройта и Чикаго оказались закрыты из-за сильных снегопадов. Всего отменены более 1,5 тысяч рейсов, пишут «Известия».

«У нас выпадет снега больше нормы сегодня, завтра и в воскресенье. Снега будет больше, чем в любой отдельно взятый день двух предыдущих зим», - приводит издание слова мэра Чикаго Рама Эмануэля в связи с ситуацией.

По данным метеорологов, за время снегопадов в Чикаго и Детройте выпадет, в общей сложности, до 23 см снега.

Также обильные осадки стали причиной закрытия школ и отмены авиарейсов в Великобритании, Шотландии и Франции.