При этом ее центральный разгонный блок не смог приземлиться на плавучую платформу и упал в океан.

Флорида. США. Корпорация SpaceX удачно запустила в космос ракету Falcon Heavy с автомобилем на борту. Как пишет Интерфакс, об этом на специальной конференции сообщил глава корпорации Илон Маск.

По его словам, несмотря на удачный запуск Falcon Heavy, ее центральный разгонный блок не смог приземлиться на плавучую платформу и упал в Атлантический океан. Во время полета удалось перезапустить только один из трех его двигателей необходимых для удачной посадки. В результате разгонный блок «рухнул» в воду на скорости 483 км в час всего в ста метрах от платформы.

При этом Илон Маск подчеркнул, что двум боковым ускорителям ракеты удалось приземлиться на базу. По мнению предпринимателя, их можно будет использовать во время других стартов.

Кроме того, во время конференции Маск рассказал, что остался доволен результатами запуска. В частности, он рад тому факту, что ракета Falcon Heavy доставила на орбиту его электрокар Tesla Roadster, откуда он начнет свой путь к Марсу.