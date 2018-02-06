Туристы сняли на видео, как питон проглатывает оленя

Редкие кадры удалось сделать в национальном парке Бундала на южном побережье Шри-Ланки.

Коломбо. Шри-Ланка. Питон длиной 4 метра 30 сантиметров пообедал целым оленем на глазах у туристов. Как пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mail, очевидцы засняли трапезу рептилии на видео в конце января в национальном парке Бундала на южном побережье Шри-Ланки.

Змея съела мертвое млекопитающее менее чем за час. По словам сотрудника парка, туристам повезло. Обычно питоны «стесняются» обедать при посторонних. Но этот был, видимо, слишком голоден, и ему было не до условностей.

Зато после проглатывания целого оленя пресмыкающееся будет сытым несколько месяцев.