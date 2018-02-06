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      Туристы сняли на видео, как питон проглатывает оленя

      19:16, 06 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      19:16, 06 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      878
      0
      #животные\n#видео\n#природа\n#туристы\n#олени
      Фото: скриншот видео с youtube.com
      878
      0

      Редкие кадры удалось сделать в национальном парке Бундала на южном побережье Шри-Ланки.  

      Коломбо. Шри-Ланка. Питон длиной 4 метра 30 сантиметров пообедал целым оленем на глазах у туристов. Как пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mail, очевидцы засняли трапезу рептилии на видео в конце января в национальном парке Бундала на южном побережье Шри-Ланки. 

      Змея съела мертвое млекопитающее менее чем за час. По словам сотрудника парка, туристам повезло. Обычно питоны «стесняются» обедать при посторонних. Но этот был, видимо, слишком голоден, и ему было не до условностей.   

      Зато после проглатывания целого оленя пресмыкающееся будет сытым несколько месяцев.

      На Шри-Ланке огромный четырехметровый питон проглотил оленя
      19:16, 06 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      878
      0
      #животные\n#видео\n#природа\n#туристы\n#олени

       

       

       

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