Туристы сняли на видео, как питон проглатывает оленя

Редкие кадры удалось сделать в национальном парке Бундала на южном побережье Шри-Ланки.
Коломбо. Шри-Ланка. Питон длиной 4 метра 30 сантиметров пообедал целым оленем на глазах у туристов. Как пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mail, очевидцы засняли трапезу рептилии на видео в конце января в национальном парке Бундала на южном побережье Шри-Ланки.
Змея съела мертвое млекопитающее менее чем за час. По словам сотрудника парка, туристам повезло. Обычно питоны «стесняются» обедать при посторонних. Но этот был, видимо, слишком голоден, и ему было не до условностей.
Зато после проглатывания целого оленя пресмыкающееся будет сытым несколько месяцев.На Шри-Ланке огромный четырехметровый питон проглотил оленя