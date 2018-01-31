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      Индийская обезьяна наказала прохожего за неприличный жест

      19:38, 31 января, 2018
      Евгений Кандаков
      19:38, 31 января, 2018
      Евгений Кандаков
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      #животные\n#видео\n#Индия\n#природа\n#обезьяны
      Фото: pixabay.com
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      Молодой человек показал примату средний палец и поплатился за это.  

      Шимла. Индия. Обезьяне в Индии пришелся не по нраву жест одного из прохожих. Последствия не вовремя предъявленной «распальцовки» видны на кадрах видео, которое приводит издание Daily Mai, пишут «Известия»

      В видеосюжете молодой человек показал средний палец обезьяне, попрошайничавшей на улице города Шимла на севере Индии. Примат не стал терпеть оскорбление, а задал хулигану урок хороших манер, повалив его на землю внезапным прыжком. 

      Кстати, местным обезьянам палец в рот класть не стоит, сообщает издание. Они не только просят еду на улицах, но могут и сами забрать любую вещь у зазевавшегося туриста.

      Funny Monkeys || Monkey Drop Kicks A Guy Who Gave It The Finger
      19:38, 31 января, 2018
      Евгений Кандаков
      360
      0
      #животные\n#видео\n#Индия\n#природа\n#обезьяны

       

       

       

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