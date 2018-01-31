Индийская обезьяна наказала прохожего за неприличный жест

Молодой человек показал примату средний палец и поплатился за это.

Шимла. Индия. Обезьяне в Индии пришелся не по нраву жест одного из прохожих. Последствия не вовремя предъявленной «распальцовки» видны на кадрах видео, которое приводит издание Daily Mai, пишут «Известия».

В видеосюжете молодой человек показал средний палец обезьяне, попрошайничавшей на улице города Шимла на севере Индии. Примат не стал терпеть оскорбление, а задал хулигану урок хороших манер, повалив его на землю внезапным прыжком.

Кстати, местным обезьянам палец в рот класть не стоит, сообщает издание. Они не только просят еду на улицах, но могут и сами забрать любую вещь у зазевавшегося туриста.