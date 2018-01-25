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      По стопам овечки Долли: китайские ученые впервые клонировали двух обезьян

      09:58, 25 января, 2018
      Александра Бобрович
      09:58, 25 января, 2018
      Александра Бобрович
      236
      0
      #наука\n#Китай\n#животные\n#ученые\n#клон
      Фото: twitter.com
      236
      0

      Открытие удалось сделать благодаря усовершенствованному методу переноса клетки ДНК.

      Пекин. Китай. Впервые в истории китайским ученым удалось клонировать двух обезьян. Как пишет russian.rt, статью об этом событии опубликовали в журнале Cell.  

      China Xinhua News on Twitter

      По информации агентства, эксперимент удался благодаря усовершенствованию метода, позволившего в 1996 году клонировать овечку Долли. Также как и в Шотландии, ученые при клонировании переносили ДНК из соматической клетки.  

      Однако для того, чтобы защитить ее ядро от разрушения, создали и применили «коктейль» из ферментов и молекул РНК. Он позволил сохранить белковую структуру клеток, а также заставил яйцеклетку делиться.  

      Напомним, овечка Долли стала первым успешно клонированным животным. Эксперимент по ее клонированию провели ученые  Ян Вилмут и Кит Кэмпбелл в Рослинском институте, расположенном вблизи Эдинбурга. 

      09:58, 25 января, 2018
      Александра Бобрович
      236
      0
      #наука\n#Китай\n#животные\n#ученые\n#клон

       

       

       

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