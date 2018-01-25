По стопам овечки Долли: китайские ученые впервые клонировали двух обезьян

Открытие удалось сделать благодаря усовершенствованному методу переноса клетки ДНК.

Пекин. Китай. Впервые в истории китайским ученым удалось клонировать двух обезьян. Как пишет russian.rt, статью об этом событии опубликовали в журнале Cell.

По информации агентства, эксперимент удался благодаря усовершенствованию метода, позволившего в 1996 году клонировать овечку Долли. Также как и в Шотландии, ученые при клонировании переносили ДНК из соматической клетки.

Однако для того, чтобы защитить ее ядро от разрушения, создали и применили «коктейль» из ферментов и молекул РНК. Он позволил сохранить белковую структуру клеток, а также заставил яйцеклетку делиться.

Напомним, овечка Долли стала первым успешно клонированным животным. Эксперимент по ее клонированию провели ученые Ян Вилмут и Кит Кэмпбелл в Рослинском институте, расположенном вблизи Эдинбурга.