По стопам овечки Долли: китайские ученые впервые клонировали двух обезьян

Открытие удалось сделать благодаря усовершенствованному методу переноса клетки ДНК.
Пекин. Китай. Впервые в истории китайским ученым удалось клонировать двух обезьян. Как пишет russian.rt, статью об этом событии опубликовали в журнале Cell.China Xinhua News on Twitter
По информации агентства, эксперимент удался благодаря усовершенствованию метода, позволившего в 1996 году клонировать овечку Долли. Также как и в Шотландии, ученые при клонировании переносили ДНК из соматической клетки.
Однако для того, чтобы защитить ее ядро от разрушения, создали и применили «коктейль» из ферментов и молекул РНК. Он позволил сохранить белковую структуру клеток, а также заставил яйцеклетку делиться.
Напомним, овечка Долли стала первым успешно клонированным животным. Эксперимент по ее клонированию провели ученые Ян Вилмут и Кит Кэмпбелл в Рослинском институте, расположенном вблизи Эдинбурга.