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      СМИ: ракета SpaceX не смогла вывести на орбиту спутник-шпион США

      14:52, 09 января, 2018
      Аграфена Костромская
      14:52, 09 января, 2018
      Аграфена Костромская
      290
      0
      #космос\n#США\n#проблемы\n#ракеты\n#Илон Маск
      Фото: кадр с youtube.com
      290
      0

      В то же время первая ступень ракеты вернулась на Землю в штатном режиме.

      Канаверал. США. Запуск ракеты Falcon 9 с американским спутником завершился неудачно. Космический аппарат Zuma, построенный компанией Northrop Grumman Corp за несколько млрд долларов, не вышел на заданную орбиту, пишет RT со ссылкой на зарубежные издания. 

      Ракета стартовала в понедельник, 8 января, с космодрома на мысе Канаверал. По данным источников, сверхсекретный разведывательный спутник не смог отделиться от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 и был потерян.   

      По факту инцидента проводится расследование. Официальный представитель SpaceX уже заявил, что Falcon 9 отработала штатно. Вероятно, он имел в виду то, что после отработки заданной программы первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на платформу.

      Именно возврат на Землю первой ступени космических аппаратов с возможностью дальнейшего использования компания Илона Маска считает своим главным достижением в сфере космонавтики. 

      Добавим, первый запуск спутника для американских военных корпорация SpaceX произвела в мае 2017 года. Старт ракеты с аппаратом Zuma был назначен на ноябрь 2017 года, но несколько раз откладывался по различным причинам.

      14:52, 09 января, 2018
      Аграфена Костромская
      290
      0
      #космос\n#США\n#проблемы\n#ракеты\n#Илон Маск

       

       

       

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