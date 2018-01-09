СМИ: ракета SpaceX не смогла вывести на орбиту спутник-шпион США

В то же время первая ступень ракеты вернулась на Землю в штатном режиме.

Канаверал. США. Запуск ракеты Falcon 9 с американским спутником завершился неудачно. Космический аппарат Zuma, построенный компанией Northrop Grumman Corp за несколько млрд долларов, не вышел на заданную орбиту, пишет RT со ссылкой на зарубежные издания.

Ракета стартовала в понедельник, 8 января, с космодрома на мысе Канаверал. По данным источников, сверхсекретный разведывательный спутник не смог отделиться от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 и был потерян.

По факту инцидента проводится расследование. Официальный представитель SpaceX уже заявил, что Falcon 9 отработала штатно. Вероятно, он имел в виду то, что после отработки заданной программы первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на платформу.

Именно возврат на Землю первой ступени космических аппаратов с возможностью дальнейшего использования компания Илона Маска считает своим главным достижением в сфере космонавтики.

Добавим, первый запуск спутника для американских военных корпорация SpaceX произвела в мае 2017 года. Старт ракеты с аппаратом Zuma был назначен на ноябрь 2017 года, но несколько раз откладывался по различным причинам.