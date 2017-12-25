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      Папа Римский призвал католиков сделать мир более человечным

      19:06, 25 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      19:06, 25 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      18
      0
      #религия\n#Рождество\n#Ватикан\n#Италия\n#папа Римский\n#Рим
      Фото: twitter.com
      18
      0

      В своем рождественском послании понтифик также пожелал верующим «увидеть лик Христа в детских лицах».  

      Ватикан. Папа Римский Франциск обратился к верующим с рождественским посланием Urbi et orbi («Граду и миру»). По традиции, оно было зачитано с балкона собора Святого Петра в Ватикане, сообщает RT со ссылкой на Corriere della Serra. 

      Итальянская газета отмечает, что понтифик призвал «сделать мир более человечным, более достойным для детей сегодняшнего и завтрашнего дня». Папа говорил, в частности, что «пока в мире дуют ветра войны» и продолжается упадок личности, окружающей среды и социальной сферы, Рождество «взывает к нам увидеть младенца Христа в лицах детей». 

      Напомним, Римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю — в ночь с 24 на 25 декабря. На понедельник, таким образом, приходится Сочельник.   

      Кстати, на сегодняшний день в мире насчитывается порядка 1,2 млрд католиков. Они живут более чем в 100 странах мира, включая Россию.

      19:06, 25 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      18
      0
      #религия\n#Рождество\n#Ватикан\n#Италия\n#папа Римский\n#Рим

       

       

       

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