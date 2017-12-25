Туроператор «Матрешка Тур» отменила чартерные рейсы в Болгарию, Израиль и Китай

Такое решение компания приняла из-за ситуации с задержкой вылетов туристов с острова Хайнань.

Санкт-Петербург. Туроператор «Матрешка Тур» отменила чартерные рейсы по трем направлениям. Как пишет Интерфакс, туристы компании не вылетят в Болгарию, Израиль и Китай.

По информации СМИ, с 24 декабря 2017 года по 3 марта 2018 года приостановлены полетные программы по маршруту Санкт-Петербург – Овда – Санкт-Петербург. В болгарскую Софию туристы не смогут улететь 28 декабря, 3 января и 10 января 2018 года.

Кроме того, руководство туроператора решило сократить перевозки на израильский курорт Эйлат на Красном море и на горнолыжные курорты Болгарии - Банско, Боровец и Пампорово.

Такое решение «Матрешка Тур» приняла из-за форс-мажорной ситуации, связанной с вывозом туристов с китайского острова Хайнань, куда чартерные рейсы также приостановлены до 26 января 2018 года.

Отмечается, что в начале декабря туроператор организовывал рейсы из Петербурга в Китай с пересадкой в Красноярске, заключив договор с авиакомпанией «Икар». Однако впоследствии выяснилось, что перевозчик не получил допуск на полеты у китайской стороны, в результате чего около 200 туристов не смогли вовремя вернуться домой.