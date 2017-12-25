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      Туроператор «Матрешка Тур» отменила чартерные рейсы в Болгарию, Израиль и Китай

      12:27, 25 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      12:27, 25 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      245
      0
      #Китай\n#Израиль\n#путешествия\n#авиаперелёты\n#самолёты\n#туристы\n#Болгария
      Фото: pixabay.com
      245
      0

      Такое решение компания приняла из-за ситуации с задержкой вылетов туристов с острова Хайнань.

      Санкт-Петербург. Туроператор «Матрешка Тур» отменила чартерные рейсы по трем направлениям. Как пишет Интерфакс,  туристы компании не вылетят в Болгарию, Израиль и Китай.  

      По информации СМИ, с 24 декабря 2017 года по 3 марта 2018 года приостановлены полетные программы по маршруту Санкт-Петербург – Овда – Санкт-Петербург. В болгарскую Софию туристы не смогут улететь 28 декабря, 3 января и 10 января 2018 года.  

      Кроме того, руководство туроператора решило сократить перевозки на израильский курорт Эйлат на Красном море и на горнолыжные курорты Болгарии - Банско, Боровец и Пампорово.  

      Такое решение «Матрешка Тур» приняла из-за форс-мажорной ситуации, связанной с вывозом туристов с китайского острова Хайнань, куда чартерные рейсы также приостановлены до 26 января 2018 года.  

      Отмечается, что в начале декабря туроператор организовывал рейсы из Петербурга в Китай с пересадкой в Красноярске, заключив договор с авиакомпанией «Икар». Однако впоследствии выяснилось, что перевозчик не получил допуск на полеты у китайской стороны, в результате чего около 200 туристов не смогли вовремя вернуться домой. 

      12:27, 25 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      245
      0
      #Китай\n#Израиль\n#путешествия\n#авиаперелёты\n#самолёты\n#туристы\n#Болгария

       

       

       

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