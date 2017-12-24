Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия совершил первый полет

Воздушное судно было в воздухе 64 минуты, максимальная высота полета составила 3 тыс. метров.

Пекин. Китай. В Китае крупнейший в мире самолет-амфибия AG600, который предназначен для тушения пожаров, в воскресенье, 24 декабря, успешно совершил первый тестовый полет. Об этом сообщают РИА Новости.

Самолет взлетел из аэропорта Чжухай южной провинции Гуандун и провел в воздухе 64 минуты. Максимальная высота полета воздушного судна составила 3 тыс. метров. Самолет сопровождался другим воздушным судном, в котором находилась команда технических сотрудников. В ходе испытательного полета главным образом проводилась проверка летных характеристик самолета, маневренность и стабильность. На борту самолета находились четыре члена экипажа.

Китай завершил сборку AG600 в июле прошлого года, самолет сошел с конвейера в городе Чжухай.