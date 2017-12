Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия совершил первый полет

Пекин. Китай. В Китае крупнейший в мире самолет-амфибия AG600, который предназначен для тушения пожаров, в воскресенье, 24 декабря, успешно совершил первый тестовый полет. Об этом сообщают РИА Новости.

Самолет взлетел из аэропорта Чжухай южной провинции Гуандун и провел в воздухе 64 минуты. Максимальная высота полета воздушного судна составила 3 тыс. метров. Самолет сопровождался другим воздушным судном, в котором находилась команда технических сотрудников. В ходе испытательного полета главным образом проводилась проверка летных характеристик самолета, маневренность и стабильность. На борту самолета находились четыре члена экипажа.

Китай завершил сборку AG600 в июле прошлого года, самолет сошел с конвейера в городе Чжухай.

China-developed AG600 aircraft, the world's largest amphibious aircraft has taken its maiden flight today in the city of Zhuhai in southern China's Guangdong Province. AG600 is the world's largest amphibious plane and the first large specialist civil aircraft developed entirely in China.