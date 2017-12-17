Пентагон ежегодно тратил по 22 млн долларов на изучение НЛО

Программа завершилась только в 2012 году.

США. Министерство обороны США ежегодно тратило по 22 млн долларов на изучение НЛО. Программу свернули только в 2012 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на коллег из The New York Times.

Изначально финансирование обеспечили по запросу экс-лидера демократов в американском сенате Гарри Рида. Он давно проявляет интерес к теме НЛО. При этом основная часть средств перечислялась компании, которую возглавляет друг Рида – Роберт Бигелоу.

Результатом исследований стало подробное описание летающих объектов и изучение видео контактов с неизвестными аппаратами военных самолетов. Например, в 2004 году два истребителя поднялись в воздух с авианосца «Нимиц» и сопровождали белый овальный объект вблизи побережья Сан-Диего.

Несмотря на заверения в том, что программа свернута 5 лет назад, есть данные, что подобные исследования до сих пор ведутся.