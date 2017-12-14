Владимир Путин прокомментировал ситуацию с испытаниями КНДР

Президент России подчеркнул, что руководство страны не признает ядерный статус Северной Кореи.

Москва. Владимир Путин на большой пресс-конференции дал комментарий относительно ситуации на Корейском полуострове. По словам главы государства, российская сторона не признает ядерный статус Северной Кореи.

Отвечая на вопрос представителя агентства Associated Press, Путин подчеркнул, что изначально КНДР согласилась свернуть свою программу по созданию ракет. Однако после провокаций, она вышла из договоренностей.

Для того, чтобы разрешить существующий кризис, необходимо сесть за стол переговоров и прекратить всяческие провокации. «Достаточно одного пуска со стороны Северной Кореи, чтобы последствия были катастрофическими» - сказал Президент России.