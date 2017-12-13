В Австрии восстановили транзит газа после аварии в Баумгартене

В первую очередь топливо отправили в Италию.

Баумгартен. Австрия. Австрийский оператор Gas Connect Austria восстановил транзит газа в европейские страны после аварии на газораспределительной станции в Баумгартене. Как пишет Интерфакс, в первую очередь «голубое топливо» получила Италия, а также Словакия.

Итальянский газовый оператор Snam Rete Gas сообщил, что поставки газа возобновились, но еще не достигли прежнего уровня. Пока в страну поставляется около 87 млн кубометров топлива.

В Словении ситуация обстоит немного иначе. Там оператор Eustream уточняет, что за газовые сутки в страну поступило около 130 млн кубометров, что близко к уровню поставок газа до аварии.

Напомним, накануне на австрийской газораспределительной станции в Баумгартене произошел взрыв, а затем крупный пожар. В результате аварии пострадал 21 человек. По предварительным данным, газ мог сдетонировать из-за технической неисправности. Кроме того, в Италии ввели режим чрезвычайного положения.