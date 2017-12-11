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      Владимир Путин приказал министерству обороны вывести российские войска из Сирии

      15:30, 11 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      15:30, 11 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      237
      0
      #Владимир Путин\n#терроризм\n#Сирия\n#военные\n#войска РФ
      Фото: kremlin.ru
      237
      0

      Глава государства прилетел с визитом на авиабазу «Хмеймим».

      Хмеймим. Сирия. Президент России Владимир Путин прилетел на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Как пишет Интерфакс, главу государства встретили министр обороны Сергей Шойгу, командующий российской военной группировки Сергей Суровикин  и сирийский лидер Башар Асад.  

      Выступая перед военными, пишут РИА «Новости», он поручил министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову начать вывод российских военных подразделений из Сирии. Он также поблагодарил солдат за службу, блестяще выполненную задачу, проявленный героизм и мужество.  

      Президент России пожелал военным доброго пути.  «Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь» - сказал глава государства.  

      Кроме того, во время своего выступления Владимир Путин подчеркнул, Сирия сохранила свои границы, как суверенное и независимое государство.  

      15:30, 11 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      237
      0
      #Владимир Путин\n#терроризм\n#Сирия\n#военные\n#войска РФ

       

       

       

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