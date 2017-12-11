Владимир Путин приказал министерству обороны вывести российские войска из Сирии

Глава государства прилетел с визитом на авиабазу «Хмеймим».

Хмеймим. Сирия. Президент России Владимир Путин прилетел на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Как пишет Интерфакс, главу государства встретили министр обороны Сергей Шойгу, командующий российской военной группировки Сергей Суровикин и сирийский лидер Башар Асад.

Выступая перед военными, пишут РИА «Новости», он поручил министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову начать вывод российских военных подразделений из Сирии. Он также поблагодарил солдат за службу, блестяще выполненную задачу, проявленный героизм и мужество.

Президент России пожелал военным доброго пути. «Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь» - сказал глава государства.

Кроме того, во время своего выступления Владимир Путин подчеркнул, Сирия сохранила свои границы, как суверенное и независимое государство.