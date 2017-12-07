Неаполитанскую пиццу включили в список культурного наследия ЮНЕСКО

Заседание комитета международной организации прошло в южнокорейском Чеджу.

Чеджу. Южная Корея. В список нематериального наследия ЮНЕСКО внесли искусство приготовления неаполитанской пиццы. Решение об этом было принято на заседании комитета международной организации в южнокорейском городе Чеджу, сообщает телеканал «360°».

По словам министра культуры Италии Дарио Франческини, 2018 год объявлен в его стране Годом национальной еды, и решение ЮНЕСКО обрадует всех итальянцев. Что же касается пиццы, то в Неаполе сейчас работают порядка трех тысяч мастеров по ее выпечке. Тесто для этого блюда они раскатывают характерными вращательными движениями, которые особо отметила международная организация.

Наряду с пиццей, наследием человечества ЮНЕСКО признало армянский танец кочари, азербайджанскую долму, конно-спортивную игру из Киргизии кок-бору, а также игру на ирландской волынке.