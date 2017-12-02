Учёные выяснили, как на собак влияет улыбка человека

Четвероногие настолько любят человеческую улыбку, что даже могут проигнорировать опасность и инстинкт выживания.

Хельсинки. Финляндия. Учёные из университета Хельсинки выяснили, как на собак влияет улыбка человека. Оказалось, что четвероногие, глядя на неё, могут даже проигнорировать опасность и инстинкт выживания, пишет Life.ru.

В эксперименте участвовало 43 собаки. Животным два раза показывали фотографии людей с улыбающимися и сердитыми лицами. Первый раз они были под воздействием окситоцина, второй раз – без него.

Когда собакам показывали изображения, учёные измеряли размер их зрачков, поскольку они напрямую связаны с эмоциями, которые испытывает собака.

Исследователи рассказали, что собаки обычно концентрируются на том, что несёт для них опасность. Но под воздействием окситоцина они проигнорировали угрозу и смотрели на улыбающиеся лица.