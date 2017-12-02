Великобритания отказалась от российских антивирусов

Учреждения страны не будут использовать программы в системах, которые содержат секретные данные.

Лондон. Великобритания. Британские власти отказались использовать российские антивирусные программные обеспечения. Как пишет Интерфакс со ссылкой на BBC, учреждения не должны использовать такие программы в системах, связанных с национальной безопасностью и с конфиденциальными данными.

Чиновники утверждают, что это решение принято на основе анализа возможных рисков, а не на каких-либо свидетельствах попыток шпионажа.

Как отмечается, в госструктурах Великобритании широко распространены продукты «Лаборатории Касперского».