Нью-Йорк возглавил десятку самых популярных городов Instagram в 2017 году

В тройку лидеров также попали Москва и Лондон.

Сан-Франциско. США. Instagram опубликовал топ-10 самых популярных городов социальной сети в 2017 году. Рейтинг составлялся на основе геотегов городов, где пользователи сделали наибольшее количество снимков.

Как пишет Интерфакс, первое место по популярности занял Нью-Йорк. Второе и третье закрепилось за Москвой и Лондоном. Замкнули первую пятерку Сан-Паулу и Париж. Кроме них в топ-10 также попали Лос-Анджелес, Санкт-Петербург, Джакарта, Стамбул и Барселона.

В России же, по версии Instagram, самыми популярными городами стали Москва и Санкт-Петербург. Третье место по популярности заняла Казань. Замкнули топ-5 Новосибирск и Ростов-на-Дону.