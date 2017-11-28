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      Российский «Янтарь» прибудет на поиски аргентинской подлодки «Сан-Хуан» в начале декабря

      10:30, 28 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      10:30, 28 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      45
      0
      #Аргентина\n#море\n#поиск\n#военные\n#происшествие\n#спасение
      Фото: vk.com
      45
      0

      На борту судно везет два глубоководных аппарата «Русь» и «Консул».

      Уюшайя. Аргентина. Российский исследовательский корабль «Янтарь» прибудет в зону поисков аргентинской подлодки «Сан-Хуан» в начале декабря.  Предположительно, в зоне спасательной операции он появится 5 декабря.  

      Как пишут Известия.ру, об этом общественности сообщил представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби. «5 декабря, вероятно, в зону операции прибудет судно «Янтарь» - цитируют СМИ слова военного.  

      На борту российского судна в Аргентину доставят два аппарата, которые могут погружаться на глубину до 6000 м. Речь идет об обитаемых моделях двух типов – проекты  «Русь» и «Консул».  

      Кроме того, пишет издание со ссылкой на РИА «Новости», «Янтарь» планируют встретить в порту города Комодоро-Ривадавиа. Оттуда в зону поисков его сопроводит аргентинский корабль Islas Malvinas.  

      Напомним, ранее ВМС Аргентины сообщило, что подлодка «Сан-Хуан» могла пропасть с радаров из-за взрыва на ее борту. В ведомстве предполагают, что на субмарине мог сдетонировать  водород. 

      10:30, 28 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      45
      0
      #Аргентина\n#море\n#поиск\n#военные\n#происшествие\n#спасение

       

       

       

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