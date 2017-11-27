Корону «Мисс Вселенная-2017» завоевала девушка из ЮАР

На втором и третьем местах оказались представительницы Колумбии и Ямайки.

Лас-Вегас. США. В американском театре AXIS в казино Planet Hollywood прошел финал международного конкурса «Мисс Вселенная-2017». Корону победительницы завоевала представительница ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс.

Как пишет РГ, 22-летняя девушка в борьбе за первое место обошла «Мисс Колумбию» Лауру Гонсалес и «Мисс Ямайку» Давину Беннет, оказавшихся на втором и третьем местах. Всего, по информации СМИ, в конкурсе приняли участие 92 красавицы из разных стран мира.

Отмечается, что новая «Мисс Вселенная» Деми-Ли Нель-Питерс закончила университет по специальности «менеджмент». В настоящее время она работает тренером по самообороне. За победу в конкурсе она получит крупный денежный приз и квартиру в Нью-Йорке.