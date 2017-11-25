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      Российский самолет Ан-124 прибыл в Аргентину для поисков подлодки «Сан Хуан»

      13:02, 25 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      13:02, 25 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      163
      0
      #самолёты\n#Аргентина\n#море\n#поиск\n#спасение
      Фото: vk.com
      163
      0

      На его борту находятся специалисты-подводники и необитаемый подводный аппарат «Пантера плюс».

      Комодоро-Ривадавия.  Аргентина. Один из самых больших самолетов в мире российский Ан-124 «Руслан» прибыл на побережье Аргентины. Как пишут Известия.ру со ссылкой на РИА «Новости», на его борту находятся специалисты и оборудование для помощи в поисках пропавшей подлодки «Сан Хуан». 

      По информации СМИ, самолет приземлился в аэропорту города Комодоро-Ривадавия. Предположительно, он оставит часть груза,  а затем отправится в Ушуайю. 

      «Я смотрю на посадку Ан-124, только что прилетел, еще не остановился. Мы так понимаем, собирается оставить часть груза в Комодоро-Ривадавии, но это не подтверждено», - сообщил журналистам  координатор по логистике операции по поиску подлодки Рубен Паломек. 

      На борту самолета находится группа специалистов ВМФ России, которые примут участие в поисках. Вместе с ними в Аргентину доставили телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Пантера плюс». Ожидается, что через несколько дней к месту спасательный операции прибудет российское исследовательское судно «Янтарь». 

      13:02, 25 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      163
      0
      #самолёты\n#Аргентина\n#море\n#поиск\n#спасение

       

       

       

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