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      Основатель рок-легенды AC/DC Малкольм Янг умер на 65 году жизни

      13:19, 19 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      13:19, 19 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      152
      0
      #музыка\n#смерть\n#музыканты\n#рок\n#знаменитости
      Фото: wikipedia.org
      152
      0

      В последние годы он страдал из-за деменции.

      Великобритания. Знаменитый музыкант, один из братьев-основателей группы AC/DC Малкольм Янг скончался накануне на 65 году жизни. Официальное сообщение о его смерти опубликовано на официальной странице группы в фейсбуке.

      «Сегодня с глубоким прискорбием AC/DC вынуждены объявить о кончине Малкольма Янга», - говорится в сообщении.

      AC/DC

      Today it is with deep heartfelt sadness that AC/DC has to announce the passing of Malcolm Young. Malcolm, along with Angus, was the founder and creator of AC/DC. With enormous dedication and...

      Австралийские музыканты братья Малкольм и Ангус Янг основали группу в 1973 году, когда старшему Малькольму было 20, а Ангусу 18 лет. Еще один их брат, Джордж, был продюсером коллектива. Благодаря своему необычному звучанию группа быстро стала знаменитой. Одна из наиболее известных их песен – «Back In Black».

      В 2014 году Малкольм Янг покинул группу из-за проблем со здоровьем – он страдал от деменции. Скончался Янг 18 ноября в кругу семьи. 

      13:19, 19 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      152
      0
      #музыка\n#смерть\n#музыканты\n#рок\n#знаменитости

       

       

       

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