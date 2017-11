Основатель рок-легенды AC/DC Малкольм Янг умер на 65 году жизни

Великобритания. Знаменитый музыкант, один из братьев-основателей группы AC/DC Малкольм Янг скончался накануне на 65 году жизни. Официальное сообщение о его смерти опубликовано на официальной странице группы в фейсбуке.

«Сегодня с глубоким прискорбием AC/DC вынуждены объявить о кончине Малкольма Янга», - говорится в сообщении.

