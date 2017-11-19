Основатель рок-легенды AC/DC Малкольм Янг умер на 65 году жизни

В последние годы он страдал из-за деменции.

Великобритания. Знаменитый музыкант, один из братьев-основателей группы AC/DC Малкольм Янг скончался накануне на 65 году жизни. Официальное сообщение о его смерти опубликовано на официальной странице группы в фейсбуке.

«Сегодня с глубоким прискорбием AC/DC вынуждены объявить о кончине Малкольма Янга», - говорится в сообщении.

AC/DC Today it is with deep heartfelt sadness that AC/DC has to announce the passing of Malcolm Young. Malcolm, along with Angus, was the founder and creator of AC/DC. With enormous dedication and...

Австралийские музыканты братья Малкольм и Ангус Янг основали группу в 1973 году, когда старшему Малькольму было 20, а Ангусу 18 лет. Еще один их брат, Джордж, был продюсером коллектива. Благодаря своему необычному звучанию группа быстро стала знаменитой. Одна из наиболее известных их песен – «Back In Black».

В 2014 году Малкольм Янг покинул группу из-за проблем со здоровьем – он страдал от деменции. Скончался Янг 18 ноября в кругу семьи.