Премьер-министр Японии упал в яму во время игры в гольф с Дональдом Трампом

На видео запечатлено, как политик пытается выбраться из песочной ловушки.

Япония. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ упал в песчаную яму во время игры в гольф с президентом США Дональдом Трампом. Ролик, на котором запечатлен момент падения, опубликован на YouTube.

Japan's PM Shinzo Abe falls into bunker during round of golf with trump Uploaded by 7wwmedia on 2017-11-10.

На записи видно, как японский политик, совершив удар по мячу, пытается выбраться из песчаной ловушки. Однако, падает обратно.

Игра состоялась в Японии на прошлой неделе, однако видео инцидента появилось только сейчас.