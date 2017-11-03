Испаряющиеся океаны из сухого льда обнаружили специалисты NASA на Марсе

Днем углекислота начинает «кипеть», воздействуя на сыпучие породы.

Вашингтон. США. Сотрудники NASA рассказали о наличии на Марсе океанов. Как сообщает портал «Planet Today», они находятся под поверхностью Красной планеты.

По словам ученых, океаны состоят из замерзшей углекислоты, которую также называют сухим льдом и используют для охлаждения скоропортящихся продуктов.

Однако на Марсе сухой лед сохраняет твердость только ночами, при низких температурах. Под влиянием солнечных лучей углекислота начинает «кипеть», выделяя газ. Следы этой активности на сыпучих породах были обнаружены при исследовании высокодетальных снимков поверхности четвертой планеты Солнечной системы.

Найденные в ряде районов Марса «замысловатые паттерны, образованные сыпучей породой — это результат трансформации углекислоты», - считают в Национальном аэрокосмическом агентстве США.