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      Тело одного из погибших при крушении Ми-8 у Шпицбергена подняли на поверхность

      15:09, 31 октября, 2017
      Аграфена Костромская
      15:09, 31 октября, 2017
      Аграфена Костромская
      208
      0
      #МЧС\n#авиакатастрофа\n#Норвегия\n#вертолет\n#поиск
      Фото: mchs.gov.ru
      208
      0

      Работы затрудняются суровыми арктическими условиями и коротким световым днем.  

      Баренцбург. Норвегия. На борт судна поднято тело одного из россиян, погибших в результате авиакатстрофы у берегов Шпицбергена. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС России. 

      По данным ведомства, операцию провели совместно российские и норвежские спасатели. Тело находилось в 130 метрах от предполагаемого места падения вертолета.

      Как рассказал руководитель оперативной группы МЧС России Евгений Саидов, были использованы два судна, подводные управляемые аппараты и специальные подъемные устройства. Также он посетовал, что работы осложняются суровыми арктическими условиями и коротким световым днем. 

      Напомним, авиакатастрофа произошла 26 октября. На борту Ми-8 находилось 5 членов экипажа и 3 ученых. Ранее российские спасатели обследовали обломки вертолета, находящиеся на глубине порядка 200 метров с помощью подводного аппарата «Фалькон».

      15:09, 31 октября, 2017
      Аграфена Костромская
      208
      0
      #МЧС\n#авиакатастрофа\n#Норвегия\n#вертолет\n#поиск

       

       

       

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