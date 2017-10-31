Тело одного из погибших при крушении Ми-8 у Шпицбергена подняли на поверхность

Работы затрудняются суровыми арктическими условиями и коротким световым днем.

Баренцбург. Норвегия. На борт судна поднято тело одного из россиян, погибших в результате авиакатстрофы у берегов Шпицбергена. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС России.

По данным ведомства, операцию провели совместно российские и норвежские спасатели. Тело находилось в 130 метрах от предполагаемого места падения вертолета.

Как рассказал руководитель оперативной группы МЧС России Евгений Саидов, были использованы два судна, подводные управляемые аппараты и специальные подъемные устройства. Также он посетовал, что работы осложняются суровыми арктическими условиями и коротким световым днем.

Напомним, авиакатастрофа произошла 26 октября. На борту Ми-8 находилось 5 членов экипажа и 3 ученых. Ранее российские спасатели обследовали обломки вертолета, находящиеся на глубине порядка 200 метров с помощью подводного аппарата «Фалькон».