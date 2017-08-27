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      Ферму знаменитого американского писателя Марка Твена выставили на продажу

      18:32, 27 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      18:32, 27 августа, 2017
      Георгий Поветкин
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      0
      #США\n#литература\n#дом
      Фото: wikipedia.org
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      Дом и 18 акров земли оценили в 1,85 млн долларов.

      Реддинг. Конектикут. Ферму знаменитого американского писателя Марка Твена выставили на продажу. Как сообщает Российская Газета, дом и 18 акров земли неподалеку от городка Реддинг оценили в 1,85 млн долларов.

      Известно, что Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс, больше известный под псевдонимом Марк Твен, купил эту ферму для своей младшей дочери Джейн в 1908 году, но она прожила там совсем недолго.

      «В канун Рождества 1909 года она умерла, предположительно, от сердечного приступа. Сам писатель пережил ее всего на пять месяцев», - пишет издание.

      В 2013 году здание полностью отреставрировали, но сохранили часть оригинального внешнего вида конца XVIII - середины XIX века.

      В качестве бонуса к дому идут рыбный пруд, мостики, луга, бассейн с морской водой, студия и кинотеатр.

      18:32, 27 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      114
      0
      #США\n#литература\n#дом

       

       

       

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