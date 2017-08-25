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      Жительница США, выигравшая в лотерею почти 759 млн долларов, решила не выходить на работу

      09:20, 25 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      09:20, 25 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      77
      0
      #США\n#успех\n#лотерея\n#деньги
      Фото: pixabay.com
      77
      0

      Сорвавшей крупный джекпот оказалась Мэвис Вонзик из штата Массачусетс.

      Бостон. США. Стало известно имя американца, выигравшего рекордный в истории лотереи Powerball джекпот. Счастливицей оказалась жительница штат Массачусетс Мэвис Вонзик, пишет ИА REGNUM  со ссылкой на Associated Press. 

      По данным издания, женщина работает в одной из больниц штата. Однако после информации о выигрыше, победительница сообщила, что не планирует возвращаться на работу, о чем уже предупредила свое начальство. 

      В настоящее время Мэвис Вонзик получит единовременную выплату в размере 443,3 млн долларов с вычетом всех налоговых отчислений от полной суммы выигрыша. 

      09:20, 25 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      77
      0
      #США\n#успех\n#лотерея\n#деньги

       

       

       

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