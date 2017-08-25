Жительница США, выигравшая в лотерею почти 759 млн долларов, решила не выходить на работу

Сорвавшей крупный джекпот оказалась Мэвис Вонзик из штата Массачусетс.

Бостон. США. Стало известно имя американца, выигравшего рекордный в истории лотереи Powerball джекпот. Счастливицей оказалась жительница штат Массачусетс Мэвис Вонзик, пишет ИА REGNUM со ссылкой на Associated Press.

По данным издания, женщина работает в одной из больниц штата. Однако после информации о выигрыше, победительница сообщила, что не планирует возвращаться на работу, о чем уже предупредила свое начальство.

В настоящее время Мэвис Вонзик получит единовременную выплату в размере 443,3 млн долларов с вычетом всех налоговых отчислений от полной суммы выигрыша.