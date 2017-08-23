Британские пожарные пообедали поросятами, спасенными из огня

Владелица животных угостила спасителей в знак благодарности.

Пьюзи. Великобритания. В благодарность за спасение своих поросят из горящего хлева, английская фермерша приготовила из них сосиски и устроила пир для пожарных. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Daily Telegraph.

Пожар на ферме неподалеку от села Пьюзи графства Уилтшир произошел еще в феврале. Загорелись 60 тонн сена. Пожарные, прибыв на вызов, спасли в одной из хозяйственных построек двух свиней с 18 поросятами.

Прошло полгода, но хозяйка фермы не забыла самоотверженный поступок бесстрашных парней с пожарной станции. В один прекрасный день она пригласила их отведать свежие сосиски, изготовленные из спасенных некогда поросят.

За прошедшее время животные подросли и достигли неплохого веса. Свой поступок женщина объяснила простой человеческой благодарностью.