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      Британские пожарные пообедали поросятами, спасенными из огня

      17:00, 23 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      17:00, 23 августа, 2017
      Аграфена Костромская
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      #животные\n#Великобритания\n#пожары\n#свиньи
      Фото: pixabay.com
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      Владелица животных угостила спасителей в знак благодарности.  

      Пьюзи. Великобритания. В благодарность за спасение своих поросят из горящего хлева, английская фермерша приготовила из них сосиски и устроила пир для пожарных. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Daily Telegraph.  

      Пожар на ферме неподалеку от села Пьюзи графства Уилтшир произошел еще в феврале. Загорелись 60 тонн сена. Пожарные, прибыв на вызов, спасли в одной из хозяйственных построек двух свиней с 18 поросятами.  

      Прошло полгода, но хозяйка фермы не забыла самоотверженный поступок бесстрашных парней с пожарной станции. В один прекрасный день она пригласила их отведать свежие сосиски, изготовленные из спасенных некогда поросят.

      За прошедшее время животные подросли и достигли неплохого веса. Свой поступок женщина объяснила простой человеческой благодарностью.

      17:00, 23 августа, 2017
      Аграфена Костромская
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      #животные\n#Великобритания\n#пожары\n#свиньи

       

       

       

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