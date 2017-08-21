Дональд Трамп намерен отправить в Афганистан еще 4 тысячи военных

Решение может содержаться в новой стратегии США по Афганистану и Южной Азии.

Вашингтон. США. Действующий президент страны Дональд Трамп намерен увеличить численность военных, находящихся в Афганистане. Как пишут Известия.ру, в зону вооруженного конфликта планируют отправить 4 тысячи военнослужащих.

Окончательное решение этого вопроса может содержаться в новой стратегии США по Афганистану и Южной Азии, которую глава государства представит общественности в понедельник, 21 августа.

По данным СМИ, отмечается, что политика Штатов в отношении Азии станет более жесткой, а министр обороны страны Джеймс Мэттис получил право дополнительной отправки военных в Афганистан еще в июне 2017 года.