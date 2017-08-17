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      Журнал Forbes определил самых высокооплачиваемых актрис мира

      09:15, 17 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      09:15, 17 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      238
      0
      #рейтинг\n#доходы\n#Forbes\n#актеры\n#знаменитости
      Фото: twitter.com
      238
      0

      Первую строчку рейтинга заняла Эмма Стоун.

      Нью-Йорк. США. Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира 2017 года. Как пишет Лента.ру со ссылкой на издание, лидером списка стала Эмма Стоун, заработав за 12 месяцев 26 миллионов долларов. 

      На втором месте после звезды фильмов «Ла-Ла-Ленд» и «Бёрдмен» находится Дженнифер Энистон с активами в 25 с половиной миллионов долларов. Как отмечают создатели списка, большую часть доходов звезда телесериала «Друзья» заработала благодаря рекламным контрактам с такими компаниями как: Emirates, Smartwater и Aveeno. 

      Третью строчку рейтинга заняла Дженнифер Лоуренс с доходом в 24 миллиона долларов. За последний год знаменитость отметилась продвижением марки Dior и съемками в таких фильмах как: «Мама» и «Красный воробей». 

      В первую десятку самых высокооплачиваемых актрис также попали Мелисса Маккарти, Мила Кунис, Эмма Уотсон, Шарлиз Терон, Эми Адамс, Кейт Бланшетт и Джулия Робертс. Отмечается, что все вместе топ-10 списка заработали 172 с половиной миллиона долларов. 

      09:15, 17 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      238
      0
      #рейтинг\n#доходы\n#Forbes\n#актеры\n#знаменитости

       

       

       

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