Турция пригрозила санкциями в ответ на запрет ввоза томатов в Россию

Контрмеры будут приняты в случае, если российская сторона не снимет эмбарго на поставку турецких помидоров.

Анкара. Турция. Министр экономики Нихат Зейбекчи объявил о планах ввести ответные меры на запрет ввоза томатов в Россию. Санкции будут разработаны и приняты в том случае, если российская сторона не снимет эмбарго на поставку турецких помидоров, пишут Известия.ру.

По его словам, власти не могут больше игнорировать этот вопрос, так как у турецких экспортеров возникли финансовые трудности в связи с торговыми ограничениями.

Отмечается, что Зейбекчи выразил надежду на положительный исход переговоров с российской стороной, которые пройдут 17-19 августа 2017 года в турецком Измире.