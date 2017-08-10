  • $ 59.99 ↓
  • € 70.84 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Турция пригрозила санкциями в ответ на запрет ввоза томатов в Россию

      11:20, 10 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      11:20, 10 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      171
      0
      #Турция\n#санкции\n#продукты\n#овощи\n#ограничения
      Фото: pixabay.com
      171
      0

      Контрмеры будут приняты в случае, если российская сторона не снимет эмбарго на поставку турецких помидоров.

      Анкара. Турция. Министр экономики Нихат Зейбекчи объявил о планах ввести ответные меры на запрет ввоза томатов в Россию. Санкции будут разработаны и приняты в том случае, если российская сторона не снимет эмбарго на поставку турецких помидоров, пишут Известия.ру

      По его словам, власти не могут больше игнорировать этот вопрос, так как у турецких экспортеров возникли финансовые трудности в связи с торговыми ограничениями. 

      Отмечается, что Зейбекчи выразил надежду на положительный исход переговоров с российской стороной, которые пройдут 17-19 августа 2017 года в турецком Измире.

       

      11:20, 10 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      171
      0
      #Турция\n#санкции\n#продукты\n#овощи\n#ограничения

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев дал показания на других участников дела

      20:07, 07 августа, 2017
      5938

      Восьмиклассник погиб на остановке «Пирожковая» в Ижевске

      5415
      14:55, 08 августа, 2017

      Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева отпустили под домашний арест

      4019
      20:22, 07 августа, 2017

      Брендом Удмуртии может стать коробка

      3817
      11:45, 07 августа, 2017

      Сильный ливень вновь затопил улицы Ижевска

      3402
      18:35, 05 августа, 2017

      СМИ: На Первом канале утвердили нового ведущего ток-шоу «Пусть говорят»

      18:35, 08 августа, 2017
      7726

      Фото Владимира Путина на отдыхе заинтересовали западные СМИ

      4586
      12:53, 05 августа, 2017

      СМИ: Малахов решил уйти с Первого канала в декрет

      1080
      16:08, 07 августа, 2017

      Коллеги Андрея Малахова рассказали о возможных причинах его ухода с Первого канала

      1075
      10:41, 03 августа, 2017

      Помещенный под домашний арест министр спорта Оренбуржья спас тонувшую девушку

      925
      16:40, 03 августа, 2017

      В сети опубликовали фотографии новых iPhone

      10:00
      1108

      Хакеры начали грабить пользователей WhatsApp по новой схеме

      783
      13:40, 03 августа, 2017

      Пользователи iPhone обожглись чехлами для гаджетов

      688
      10:16, 04 августа, 2017

      По уточненным данным, при взрыве в Абхазии погибли две петербурженки

      676
      11:20, 03 августа, 2017

      Британцам показали фильм с новыми откровениями принцессы Дианы

      641
      17:00, 07 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: встреча Путина с ижевчанкой и подозрительная игрушка в банке

      09 августа, 2017

      Эвакуация банка в Ижевске

      09 августа, 2017

      Удмуртия в минуту: браслет для Александра Соловьева и метеоритный дождь

      08 августа, 2017