Канадские ученые рассказали о вреде игр-шутеров

В сети опубликованы предварительные результаты исследования влияния игр-«стрелялок» на мозг человека.

Оттава. Канада. Ученые опубликовали предварительные результаты исследования о влиянии компьютерных игр-шутеров на мозг человека. Как пишут Известия.ру, игры-«стрелялки» оказывают негативное влияние на долговременную память.

В рамках исследования добровольцев разделили на две группы: геймеров и простых пользователей. В течение некоторого времени они играли в такие популярные игры как: Call of Duty, Killzone и Borderlands 2. После этого каждый член группы проходил тестирование на реакцию и память, а также обследование на томографе.

В результате выяснилось, что игроманы прошли тесты хуже, чем простые пользователи. Однако ученые отметили, что у геймеров лучше оказались показатели реакции и краткосрочной памяти.